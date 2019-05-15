Украинец в эффектном стиле одержал победу на престижном турнире

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук стал победителем 54-го по счету Мемориала экс-чемпиона мира по шахматам Хосе-Рауля Капабланки.

Об этом сообщает ZIK.

Всего в турнире принимали участие шесть гроссмейстеров из разных стран мира. Главными соперниками украинца за победу стали американец Сэм Севиан и испанец Давид Антон. В итоговой турнирной таблице наш соотечественник набрал 7 очков из 10 возможных. Антон и Севиан набрали на 0,5 баллов меньше победителя.

Отметим, что для 50-летнего Иванчука победа на Мемориале экс-чемпиона мира по шахматам Хосе-Рауля Капабланки стала уже 8-й в общей сложности.

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