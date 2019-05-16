Бывший тренер "Динамо" может возглавить один из самых титулованных клубов Турции

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров может возглавить турецкий "Бешикташ".

Об этом сообщает Goal.

По данным источника, турецкий клуб рассматривает кандидатуру украинца в качестве замены нынешнему наставнику команды Шенолу Гюнешу, который летом уйдет в отставку.

Другим кандидатом является испанец Гути, который в данный момент является ассистентом Гюнеша.

В нынешнем сезоне 44-летний Ребров привел "Ференцварош" к званию чемпиона Венгрии.

"Бешикташ" является одним из самых титулованных клубов Турции. "Черные орлы" 15 раз становились чемпионами Турции, девять раз выигрывали национальный кубок, а также восемь раз становились обладателями Суперкубка страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист попал в громкий скандал в европейском клубе.