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Бывший тренер "Динамо" может возглавить один из самых титулованных клубов Турции

четверг, 16 мая 2019, 20:01
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Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров может возглавить турецкий "Бешикташ".

Об этом сообщает Goal.

По данным источника, турецкий клуб рассматривает кандидатуру украинца в качестве замены нынешнему наставнику команды Шенолу Гюнешу, который летом уйдет в отставку.

Другим кандидатом является испанец Гути, который в данный момент является ассистентом Гюнеша.

В нынешнем сезоне 44-летний Ребров привел "Ференцварош" к званию чемпиона Венгрии.

"Бешикташ" является одним из самых титулованных клубов Турции. "Черные орлы" 15 раз становились чемпионами Турции, девять раз выигрывали национальный кубок, а также восемь раз становились обладателями Суперкубка страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист попал в громкий скандал в европейском клубе.

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