"Манчестер Сити" установил исторический рекорд Англии

"Манчестер Сити" стал первым мужским клубом в истории английского футбола, который оформил домашний требл. Это произошло после победы клуба в финале Кубка Англии над "Уотфордом" (6:0).

Ранее манкунианцы стали чемпионами Англии, а также выиграли Кубок английской лиги.

Подобный успех ранее покорялся лишь женской команде лондонского "Арсенала", которая в 2007 году стала чемпионом, обладателем Кубка АПЛ и Кубка Англии.

Кроме того, в начале сезона "Манчестер Сити" стал обладателем Суперкубка Англии.

В составе клуба из Манчестера двукратным чемпионом Англии стал украинский полузащитник Александр Зинченко. Он стал первым украинцем в истории, кому удалось дважды завоевать золотые медали АПЛ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" вылетел из Лиги чемпионов в сумасшедшем матче-триллере.