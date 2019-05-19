Американский супертяжеловес эффектно защитил чемпионский титул: опубликовано видео

Американский боксер Деонтей Уайлдер (41-1-0, 40 КО) защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, нокаутировав соотечественника Доминика Бризила. Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Бруклине (США).

Поединок завершился уже в первом раунде. В середине раунда Уайлдер мощным ударом отправил оппонента в нокдаун. Бризил сумел подняться на ноги, но через несколько секунд пропустил еще один удар и рефери зафиксировал нокаут.

Напомним, что в предыдущем бою 33-летний Уайлдер встречался с британцем Тайсоном Фьюри. Поединок прошел в упорной борьбе и завершился вничью раздельным решением судей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский боксер заговорил о реванше с Усиком в супертяжелом весе.