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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

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Американский супертяжеловес эффектно защитил чемпионский титул: опубликовано видео

воскресенье, 19 мая 2019, 10:10
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Американский боксер Деонтей Уайлдер (41-1-0, 40 КО) защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, нокаутировав соотечественника Доминика Бризила. Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Бруклине (США).

Поединок завершился уже в первом раунде. В середине раунда Уайлдер мощным ударом отправил оппонента в нокдаун. Бризил сумел подняться на ноги, но через несколько секунд пропустил еще один удар и рефери зафиксировал нокаут.

Напомним, что в предыдущем бою 33-летний Уайлдер встречался с британцем Тайсоном Фьюри. Поединок прошел в упорной борьбе и завершился вничью раздельным решением судей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский боксер заговорил о реванше с Усиком в супертяжелом весе.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Уайлдер, бокс

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