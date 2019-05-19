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"Шахтер" установил уникальный рекорд Украины

воскресенье, 19 мая 2019, 20:03
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Донецкий "Шахтер" в 12-й раз в своей истории стал чемпионом Украины, установив рекорд страны.

По числу титулов, завоеванных за время независимости Украины, донецкий клуб впервые в истории опередил киевское "Динамо". Теперь "горняки" опережают киевлян со счетом 34:33.

"Шахтер" помимо 12 чемпионских титулов, 13 раз выиграл Кубок Украины и 8 - Суперкубок страны. На счету "Динамо" 15 титулов чемпиона, 11 побед в Кубке Украины и 7 - в Суперкубке.

Стоит отметить, что в активе "Шахтера" есть также Кубок УЕФА, который клуб выиграл в 2009 году.

Впрочем, с учетом трофеев, завоеванных в советский период, "Динамо" по-прежнему опережает "Шахтер" - 58 на 39.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывшие наставники "Шахтера" и "Динамо" оказались в тройке самых титулованных тренеров в истории.

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