"Шахтер" установил уникальный рекорд Украины

Донецкий "Шахтер" в 12-й раз в своей истории стал чемпионом Украины, установив рекорд страны.

По числу титулов, завоеванных за время независимости Украины, донецкий клуб впервые в истории опередил киевское "Динамо". Теперь "горняки" опережают киевлян со счетом 34:33.

"Шахтер" помимо 12 чемпионских титулов, 13 раз выиграл Кубок Украины и 8 - Суперкубок страны. На счету "Динамо" 15 титулов чемпиона, 11 побед в Кубке Украины и 7 - в Суперкубке.

Стоит отметить, что в активе "Шахтера" есть также Кубок УЕФА, который клуб выиграл в 2009 году.

Впрочем, с учетом трофеев, завоеванных в советский период, "Динамо" по-прежнему опережает "Шахтер" - 58 на 39.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывшие наставники "Шахтера" и "Динамо" оказались в тройке самых титулованных тренеров в истории.