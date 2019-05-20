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Новичок украинской Премьер-лиги удивил планами на следующий сезон

понедельник, 20 мая 2019, 21:43
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Почетный президент клуба "Днепр-1", который вышел в украинскую Премьер-лигу, Юрий Береза, заявил, что его команда планирует попасть в первую пятерку в дебютном сезоне в элитном дивизионе.

Слова Березы приводит официальный сайт клуба.

"Мы будем делать все, чтобы выполнить поставленную задачу - в первый сезон в УПЛ попасть в первую пятерку. Под эту задачу и будет формироваться состав", - сказал Береза.

В нынешнем сезоне днепровский клуб досрочно занял первое место в Первой лиге, далеко оторвавшись от преследователей.

"Днепр-1" был основан 10 марта 2017 года и всего за два сезона прошел путь от команды второй лиги до дебютанта Премьер-лиги. Клуб не имеет никакого отношения к прославленному "Днепру", который в прошлом сезоне боролся за выход в Первую лигу, а сейчас выступает в аматорских соревнованиях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Днепр-1" в упорной борьбе проиграл "Шахтеру" в полуфинале Кубка Украины.

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