"Шахтер" с боем вышел в финал Кубка Украины

В Днепре состоялся матч полуфинала Кубка Украины между местным "Днепром-1" и донецким "Шахтером". Встреча проходила в упорной борьбе и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

На "Апострофе" прошла онлайн видео трансляция матча "Днепр-1" - "Шахтер".

"Шахтер" с первых минут показал свое преимущество, однако забить команде Паулу Фонсеки удалось только в заключительные 10 минут встречи. Что касается "Днепра-1", то команда в принципе не создала и одного опасного момента у ворот "горняков".

Первый гол в матче забил футболист "Шахтера" Дентиньо, который замкнул фланговую подачу Болбата на 84-й минуте встречи. Уже в добавленное время арбитром второй мяч "горняков" забил израильтянин Саломон, для которого это взятие ворот стало дебютным в футболке донецкого клуба.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вторым финалистом Кубка Украины сенсационно стал представитель Первой лиги "Ингулец".