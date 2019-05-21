Главный тренер "Динамо" может возглавить клуб из России

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить казанский "Рубин".

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, белорусский специалист является одним из кандидатов на пост наставника российского клуба. Нынешний главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев отказался пойти на снижение зарплаты, которая составляет три миллиона евро в год, поэтому покинет клуб по окончании сезона.

Что касается Хацкевича, то летом у него истекает контракт с "Динамо", и клуб не предложил ему продлить соглашение.

45-летний Хацкевич возглавил "Динамо" летом 2017 года. Под его руководством киевляне дважды заняли второе место в чемпионате Украины, а также стали обладателями Кубка страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может возглавить тренер, который работал в России во время войны.