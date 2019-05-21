RU   UA   EN  

вторник, 21 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 мая

12:28
​Зеленский обсудил с ЕС и США ключевые проблемы экономики: подробности встреч
12:09
​На Украину надвигается сильный шторм: опубликована карта погоды
12:09
Полторак сделал неожиданное заявление по своей отставке
12:05
Легенда "Динамо" стал "героем парковки" в Европе: опубликовано фото
12:02
Расследователи рассказали, как компания УНЛ манипулирует информацией
12:00
Шварценеггер впервые прокомментировал нападение на него в Южной Африке
11:52
Ляшко устроил скандал, прорываясь в кабинет к Зеленскому: видео и реакция сети
11:38
Скандал с Беларусью на Евровидении: на организаторов конкурса подадут в суд
11:36
​Идет "охота" на врачей: появились печальные подробности о медицине на оккупированном Донбассе
11:31
В "Народном фронте" оценили вероятность роспуска Рады
11:22
Известный бренд часов презентовал уникальную модель для Ломаченко: опубликовано фото
11:13
Вакарчук рассказал, откуда его партия берет деньги: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Легенда "Динамо" стал "героем парковки" в Европе: опубликовано фото

вторник, 21 мая 2019, 12:05
переглянути новину українською

Главный тренер венгерского "Ференцвароша", известный украинский футболист и наставник Сергей Ребров едва не оказался в центре громкого скандала в Будапеште (Венгрия).

Бывший тренер и игрок киевского "Динамо" нарушил правила парковки. Теперь ему придется оплатить штраф.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Mykola Vas.

На опубликованном снимке видно, что возле неправильно припаркованного автомобиля марки Aston Martin с украинскими номерами стоит Сергей Ребров и общается с представителем полиции.

Как известно, в нынешнем сезоне 44-летний украинский специалист привел "Ференцварош" к званию чемпиона Венгрии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ребров может возглавить турецкий "Бешикташ".

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Заря - Шахтер - 0-1 Хроника матча, видео гола

Динамо - Мариуполь - 2-1 Хроника матча, видео голов

Шахтер - Ингулец 4-0: Хроника матча, видео голов

Шахтер - Александрия 2:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: