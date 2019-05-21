Легенда "Динамо" стал "героем парковки" в Европе: опубликовано фото

Главный тренер венгерского "Ференцвароша", известный украинский футболист и наставник Сергей Ребров едва не оказался в центре громкого скандала в Будапеште (Венгрия).

Бывший тренер и игрок киевского "Динамо" нарушил правила парковки. Теперь ему придется оплатить штраф.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Mykola Vas.

На опубликованном снимке видно, что возле неправильно припаркованного автомобиля марки Aston Martin с украинскими номерами стоит Сергей Ребров и общается с представителем полиции.

Как известно, в нынешнем сезоне 44-летний украинский специалист привел "Ференцварош" к званию чемпиона Венгрии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ребров может возглавить турецкий "Бешикташ".