Легенда "Динамо" стал "героем парковки" в Европе: опубликовано фото

Главный тренер венгерского "Ференцвароша", известный украинский футболист и наставник Сергей Ребров едва не оказался в центре громкого скандала в Будапеште (Венгрия).
Бывший тренер и игрок киевского "Динамо" нарушил правила парковки. Теперь ему придется оплатить штраф.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Mykola Vas.
На опубликованном снимке видно, что возле неправильно припаркованного автомобиля марки Aston Martin с украинскими номерами стоит Сергей Ребров и общается с представителем полиции.
Как известно, в нынешнем сезоне 44-летний украинский специалист привел "Ференцварош" к званию чемпиона Венгрии.
Ранее "Апостроф" сообщал, что Ребров может возглавить турецкий "Бешикташ".