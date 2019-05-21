В США спортивное мероприятие закончилось ужасной трагедией: опубликовано фото

Традиционный марафон в американском Кливленде завершился ужасной трагедией: здесь во время забега скончалась 22-летняя спортсменка Тейлор Сиипо.

Как сообщает AP, девушка потеряла сознание и упала на асфальт практически перед самым финишем.

Спортсменку срочно госпитализировали в больницу, но уже было слишком поздно - девушка скончалась по приезду в медицинское учреждение.

Причина смерти пока остается неизвестной.

В забеге принимали участие около 15 тысяч человек. Все участники подтвердили, что готовы принять участие в марафоне, несмотря на температуру в 27 градусов.

Известно, что погибшая также занималась футболом во время учебы в университете.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Боливии во время футбольного матча случилась страшная трагедия.