Мораес не поможет сборной Украины в отборе Евро-2020: названа причина

Форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес не сможет принять участие в ближайших матчах команд.

Как говорится в сообщении пресс-службы "горняков", натурализованный бразилец получил травму ребер.

"Нападающий "Шахтера" пропустит около месяца из-за перелома двух ребер", – сообщили в клубе.

Мораес пропускает ближайшие матчи сборной Украины в квалификации к континентальному первенству с командами Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня), а также заключительные матчи сезона в Премьер-лиге.

Как известно, Мораес попал в громкий скандал в отборочном турнире Евро-2020, когда соперники сборной Украины настаивали на том, что футболист не имел права играть за сборную Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" перенес начало матча с "Динамо".