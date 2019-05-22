"Шахтер" перенес начало матча с "Динамо": названы причины

"Шахтер" перенес начало матча 30-го тура чемпионата Украины против "Динамо", который состоится сегодня, 22 мая, на стадионе "Металлист" в Харькове. Встреча начнется не в запланированные 19:30, а шестью минутами позже.

Об этом сообщается в Instagram "Шахтера".

Новое время начала матча между украинскими грандами будет указывать на год создания клуба из Донецка - 1936.

Отметим, что после игры состоится церемония награждения "Шахтера" чемпионским кубком и золотыми медалями. После этого на "Металлисте" состоится концерт в честь победы команды в чемпионате Украины. Перед болельщиками выступят Оля Полякова, Maruv и Гайтана.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось фото новой формы "Динамо".