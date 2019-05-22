Один из лучших футболистов мира снялся в журнале для сексменьшинств: видео

Форвард "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн снялся для для журнала Têtu - одного из самых популярных изданий страны среди представителей сексуальных меньшинств.

Фото с футболистом должны появиться в одном из ближайших номеров журнала. Также 28-летний нападающий, который ранее заявлял, что испытал бы гордость, если бы кто-то из его партнеров по команде признался в своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству, пообщался с журналистами издания.

Напомним, текущий сезон станет последним для Гризманна в "Атлетико". В середине мая француз заявил, что летом намерен сменить команду. Главным претендентом на него называется "Барселона".

Ранее "Апостроф" сообщал, что звездный украинский футболист может перейти в европейский топ-клуб.