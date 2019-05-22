Один из лучших футболистов в истории задержан полицией

В Аргентине полиция задержала одного из лучших игроков в истории футбола Диего Армандо Марадону.

Об этом сообщает ole.com.ar.

По информации источника, задержание Марадоны состоялось в аэропорту Буэнос-Айреса. На легенду мирового футбола подала жалобу его бывшая подруга Росио Олива, из-за чего полиции пришлось задержать бывшего спортсмена для выяснения обстоятельств дела. Покинуть аэропорт Марадона смог только после вмешательства в ситуацию своего адвоката Матиаса Морла.

В настоящее время Марадона возглавляет мексиканский клуб "Дорадос". Ранее он занимал пост председателя правления футбольного клуба "Динамо-Брест" (Беларусь).

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших футболистов мира снялся в журнале для сексуальных меньшинств.