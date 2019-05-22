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Просочилось раньше времени: в сети появилось фото новой формы "Динамо"

среда, 22 мая 2019, 12:55
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В минувший понедельник киевское "Динамо" в своем Instagram сообщило о скором представлении игровой формы на следующий сезон. Но фото новой экипировки столичной команды уже появилось в сети.

Об этом сообщает Sport.ua.

Над созданием формы работала компания New Balance, которая является техническим спонсором клуба.

Домашняя форма выполнена в белом цвете с государственным флагом на манжетах и синими полосами на рукавах.

Гостевой комплект создан в синем цвете. На манжетах также присутствует государственный флаг.

Напомним, в текущем сезоне "Динамо" досрочно обеспечило себе 2-е место в чемпионате Украины и участие в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что главный тренер "Динамо" может возглавить клуб из России.

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