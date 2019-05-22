"Шахтер" начал продавать провокационные футболки с упоминанием "Динамо": фото

Донецкий "Шахтер" начал продавать футболки с цитатой своего бывшего футболиста Жадсона: "Где "Динамо", где?". Эти слова бразильский полузащитник сказал после выхода команды в финал Кубка УЕФА в 2009 году.

Стоимость такой футболки составляет 299 гривен. Приобрести ее можно в клубном интернет-магазине.

Напомним, в полуфинале Кубка УЕФА сезона-2008/09 "Шахтер" встречался с "Динамо". В первой игре в Киеве команды сыграли вничью - 1:1. В ответном матче в Донецке победа осталась за хозяевами - 2:1. В финале турнира "Шахтер" в дополнительное время обыграл немецкий "Вердер" - 2:1.

Сегодня "Шахтер" и "Динамо" встретятся в матче 30-го тура чемпионата Украины. Игра пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" перенес начало матча с "Динамо".