Яркая церемония награждения Шахтера: онлайн видео трансляция

22 мая сразу после поединка "Шахтер" - "Динамо" состоится масштабный концерт и церемония награждения донецкого клуба, который оформил "золотой дубль" в этом сезоне.

Действие будет проходить на стадионе "Металлист" в Харькове.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию церемонии награждения "Шахтера". Начало примерно в 21:15.

Как сообщили в пресс-службе донецкого клуба, концерт пройдет с участием украинских исполнителей Гайтаны, Maruv и Оли Поляковой.

"Приходите на исторический матч и отпразднуйте "золотой дубль" вместе с "Шахтером", – говорится на официальном сайте "горняков".

По ожиданиям организаторов, на трибунах будет находиться более 30 тысяч болельщиков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" начал продавать провокационные футболки с упоминанием "Динамо".