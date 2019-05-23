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Бывший форвард "Шахтера" подарил шикарной любовнице дорогущий автомобиль: фото, видео

четверг, 23 мая 2019, 16:36
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Бывший форвард "Шахтера" Луис Адриано, ныне выступающий за московский "Спартак", сделал дорогой подарок своей шикарной любовнице Екатерине Дорожко на день ее рождения - автомобиль марки Porsche.

Видео с этим моментом уже попало в сеть.

Отметим, что у Адриано есть семья. Его жену зовут Камилла. Она воспитывает с футболистом трое детей - старшую дочь Алисию и сыновей-близнецов Жуана Луиса и Жуана Адриано. Однако, похоже, что 32-летний нападающий уже живет отдельной от семьи жизнью.

Сама же Дорожко часто делится в Instagram совместными фото с бразильским футболистом:

Вот еще несколько фото любовницы Адриано:

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может возглавить экс-тренер сильной европейской сборной.

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