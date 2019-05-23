"Динамо" может возглавить экс-тренер сильной европейской сборной

Новым главным тренером киевского "Динамо" может стать бывший наставник сборной Польши Адам Навалка.

Об этом сообщает Команда №1.

По информации источника, руководство киевского клуба рассматривает вариант с расставанием с нынешним главным тренером команды Александром Хацкевичем. Главным претендентом на замену белорусскому специалисту рассматривается как раз Навалка. В ближайшие дни последний должен прибыть в столицу Украины для обсуждения условий возможной работы в "Динамо".

Навалка возглавлял сборную Польшу в период с 2013 по 2018 годы. Под его руководством команда вышла в 1/4 финала чемпионата Европы-2016 и не смогла выйти из группы на чемпионате мира-2018. Последним клубом Навалки был "Лех".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" и "Динамо" выдали яркий матч в Харькове.