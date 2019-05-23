Нападающий "Динамо" вызван в сборную Украины вместо бразильца

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин вызван в сборную Украины для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сербии и Люксембурга.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

В составе украинской национальной команды форвард заменит Жуниора Мораеса, который выбыл из строя из-за травмы.

В нынешнем сезоне 23-летний Беседин провел за "Динамо" 16 матчей во всех турнирах, в которых стал автором двух голов и отдал две результативные передачи.

Матч Украина - Сербия состоится 7 июня во Львове на стадионе "Львов Арена". Поединок между украинцами и Люксембургом пройдет на том же стадионе 10 июня.

Ранее "Апостроф" публиковал полный список игроков сборной Украины, которые вызваны на матчи с Сербией и Люксембургом.