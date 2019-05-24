Президент "Динамо" сделал заявление о главном тренере

Президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию о том, что новым главным тренером клуба может стать бывший наставник сборной Польши Адам Навалка.

Слова Суркиса приводит "Динамомания".

"Не верьте слухам. Ни с кем я не веду переговоров. Как я и говорил раньше, после конца сезона встречусь с Хацкевичем. Если он убедит меня в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то останется главным тренером", – сказал Суркис.

Напомним, что контракт Хацкевича с "Динамо" истекает ближайшим летом. В нынешнем сезоне киевский клуб занял второе место в чемпионате Украины, а также выиграл Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что "Динамо" рассматривает в качестве главного тренера Алексея Михайличенко и Юрия Калитвинцева.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось фото новой формы "Динамо".