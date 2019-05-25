Россия - Финляндия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

25 мая состоится полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором встретятся сборные России и Финляндии. Встреча пройдет на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Россия - Финляндия.

Начало матча - в 16:15.

РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ И ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

На этом турнире сборная России провела восемь матчей, в которых одержала восемь побед. Финны выиграли шесть матчей при двух поражениях.

Всего россияне и финны провели между собой 123 матча. 48 побед одержали россияне, шесть раз была зафиксирована ничья, и 47 раз сильнее были финны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1/4 финала Россия обыграла США, а Финляндия феерически победила Швецию.