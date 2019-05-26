Лучшая теннисистка Украины обыграла легендарную американку на старте Roland Garros

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в стартовом матче открытого чемпионата Франции - Roland Garros, добившись победы над легендарной американкой Винус Уильямс.

В первой партии соперницы выдали серию из пяти брейков подряд, но в восьмом гейме Свитолиной удалось удержать свою подачу, после чего она довела сет до победы еще одним брейком. Второй сет начался по схожему сценарию, но в какой-то момент Уильямс удержала свою подачу и повела со счетом 3:1. Впрочем, это было последнее успешное действие американки в матче. После этого Свитолина выиграла пять геймов подряд, а вместе с ними и матч.

Стоит отметить, что 38-летняя Уильямс является 14-кратной победительницей турниров Большого шлема и экс-первой ракеткой мира.

Винус Уильямс (США) - Элина Свитолина (Украина) - 3:6, 3:6

Во втором круге Свитолина сыграет с соотечественницей Катериной Козловой, которая обыграла американку Бернарду Перу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина жестко ответила на вопрос о личной жизни.



