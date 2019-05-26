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Россия в феерическом матче завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею: видеообзор

воскресенье, 26 мая 2019, 20:10
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Сборная России в матче за третье место чемпионата мира по хоккею обыграла команду Чехии в серии буллитов.

На 13-й минуте счет открыл российский хоккеист Григоренко, но всего через минуту равновесие восстановил Ржепик. В концовке первого периода чехов вывел вперед Кубалик. На первых секундах второго игрового отрезка счет сравнял Анисимов. Больше шайб зрители не увидели. Поединок перешел в овертайм, в котором команды также не выявили победителя.

В серии послематчевых буллитов героем встречи стал голкипер российской сборной Василевский, который отразил все четыре броска соперников. Россияне бросали буллиты лучше соперника, отличившись дважды.

В итоге Россия в третий раз за последние четыре года стала третьей на чемпионате мира.

Россия – Чехия – 4:2 (1:2, 1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Григоренко (13), Анисимов (21) - Ржепик (14), Кубалик (18)

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полуфинале чемпионата мира Россия проиграла Финляндии, а Чехия была разгромлена Канадой.

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