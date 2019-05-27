Сборная Украины одержала вторую победу подряд на чемпионате мира

В матче второго тура группового турнира чемпионата мира по футболу (U20) сборная Украины одержала минимальную победу над национальной командой Катара.

Украинские футболисты имели преимущество по ходу всего матча и могли уйти на перерыв с преимуществом в несколько мячей. Однако, единственный гол нашей команде удалось забить на 58-й минуте. Булеца выполнил подачу в штрафную и Попов головой переправил мяч в ворота.

Украина одержала вторую победу подряд на чемпионата мира. В первом туре украинцы победили команду США (2:1).

Таким образом, сборная Украины лидирует в турнирной таблице группы D, набрав шесть очков, и близка к выходу в плей-офф.

В заключительном матче группового этапа украинцы сыграют с Нигерией. Матч состоится 30 мая.

Катар U-20 - Украина U-20 - 0:1 (0:0)

Гол: Попов, 58.

Украина: Лунин, Конопля, Бондарь, Попов, Бескоровайный, Корниенко, Мусолитин, Цитаишвили (Кащук, 63), Хахлев (Чех, 46), Булеца (Сикан, 73), Супряга.