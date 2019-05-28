Лидер "Челси" может пропустить финал Лиги Европы

Один из лучших футболистов лондонского "Челси" Нголо Канте травмировал колено во время подготовки команды к финалу Лиги Европы с "Арсеналом".

АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Как сообщает британская пресса, из-за повреждения футболист может пропустить матч, который пройдет 28 мая в Баку.

25 мая француз подвернул ногу и досрочно завершил тренировку команды.

Интересно, что в среду точно "Челси" не помогут защитник Антонио Рюдигер, а также полузащитники Каллум Хадсон-Одои и Рубен Лофтус-Чик.

В нынешнем сезоне Канте сыграл в составе лондонского клуба 52 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Финал Лиги Европы начнется в 22:00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что немецкие болельщики ярко отметили исторический триумф своей команды.