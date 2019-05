Немецкие болельщики ярко отметили исторический триумф своей команды: фото и видео

Болельщики берлинского клуба "Унион" ярко отпраздновали первый в истории выход своей команды в элитный дивизион страны.

27 мая команда из столицы Германии сыграла ответный стыковой матч со "Штутгартом" и добыла право на повышение в классе.

Игра, которая проходила в Берлине, завершилась вничью 0:0. Так как в первой встрече была зафиксирована ничья 2:2, "Унион" вышел в Бундеслигу по правилу выездного гола.

Сразу же после финального свистка фанаты "Униона" выбежали на поле, где отпраздновали достижение вместе с командой.

Just look at those scenes!



This is what it means for Union Berlin to reach the Bundesliga for the first time in their history pic.twitter.com/eJf1qy3xeW