RU   UA   EN  

вторник, 28 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 мая

10:20
Все были в шоке: украинская теннисистка рассказала о неожиданном решении набить тату
10:18
​Скандальному экс-нардепу Януковича за "копейки" продали санатории в Крыму
09:59
Душа воина: опубликовано мощное видео об украинском спецназе
09:47
​Позывной "Василек": как в сети шутят о поездке Зеленского на Донбасс
09:35
Немецкие болельщики ярко отметили исторический триумф своей команды: фото и видео
09:27
Водитель Uber устроил пьяное ЧП в Киеве: видео
09:13
​Гривна всерьез подвинула доллар и евро: актуальный курс валют
09:06
Зеленские побеждают! Карикатурист показал смешную реакцию Путина на выборы в Европе
08:29
​У брата известного нардепа в Киеве украли уникальный байк: видео
08:00
День памяти преподобного Пахомия Великого и именины Анастасии: какой праздник 28 мая
07:59
​В Харькове покончил с собой юный сын топ-чиновника: подробности трагедии
07:28
​Мужчина в неадеквате устроил смертельное нападение на школьниц в Японии: первые фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Немецкие болельщики ярко отметили исторический триумф своей команды: фото и видео

вторник, 28 мая 2019, 09:35
переглянути новину українською

Болельщики берлинского клуба "Унион" ярко отпраздновали первый в истории выход своей команды в элитный дивизион страны.

27 мая команда из столицы Германии сыграла ответный стыковой матч со "Штутгартом" и добыла право на повышение в классе.

Игра, которая проходила в Берлине, завершилась вничью 0:0. Так как в первой встрече была зафиксирована ничья 2:2, "Унион" вышел в Бундеслигу по правилу выездного гола.

Сразу же после финального свистка фанаты "Униона" выбежали на поле, где отпраздновали достижение вместе с командой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что тренер английского чемпиона дал неожиданный совет игроку "Динамо"

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль: Онлайн трансляция

Арсенал - Челси: Онлайн трансляция

Шахтер - Мариуполь - 4-0 Хроника матча, видео голов

Барселона - Валенсия 1-2: Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: