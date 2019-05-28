Между игроками "Челси" произошел конфликт накануне финала Лиги Европы: опубликовано видео

Между футболистами "Челси" защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином произошел конфликт на тренировке накануне финального поединка Лиги Европы с "Арсеналом".

АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Футболисты устроили словесную перебранку, чем довели до бешенства главного тренера команды Маурицио Сарри, который в гневе покинул тренировку, отшвырнул бейсболку, а затем пнул ее.

В нынешнем сезоне 32-летний Луис провел за "Челси" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. 31-летний Игуаин перешел в "Челси" в зимнее трансферное окно из "Ювентуса" на правах аренды, и провел за клуб 18 матчей, в которых отметился пятью голами.

Матч "Арсенал" - "Челси" состоится в Баку 29 мая. Поединок пройдет на стадионе "Олимпийский". Победитель получит путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Ранее "Апостроф" сообщал, что армянский политик сделал скандальное заявление перед финалом Лиги Европы.