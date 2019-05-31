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Как Ливерпуль и Тоттенхэм играют между собой: интересная статистика

пятница, 31 мая 2019, 13:26
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В субботу, 1 июня, в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" состоится финал Лиги чемпионов сезона-2018/19. В решающей игре за главный европейский клубный трофей встретятся "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпуль".

Для команд это будет 170-я очная встреча. Преимущество с солидным отрывом в играх между собой удерживает "Ливерпуль" - 79 побед при 48 поражениях и 43 ничьих.

За последние пять сезонов команды встречались между собой 13 раз. И тут преимущество "красных" еще более очевидно - 8 побед, 4 ничьи и 1 поражение.

В нынешнем сезоне "Ливерпуль" и "Тоттенхэм Хотспур" сыграли дважды в рамках Премьер-Лиги. Обе игры завершились со счетом 2:1 в пользу "красных".

Ранее "Апостроф" сообщал, что легенда мирового футбола дал прогноз на финал Лиги чемпионов.

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