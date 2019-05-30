Легенда мирового футбола дал прогноз на финал Лиги чемпионов

Легендарный бразильский футболист Роберто Карлос дал свой прогноз на финал Лиги чемпионов, в котором 1 июня сыграют английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".

Экс-игрок "Реала" и сборной Бразилии считает, что небольшое преимущество будет у подопечных Юргена Клоппа.

"У меня нет фаворита. Я думаю, что "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" обе замечательные команды и достойны быть в финале. Я думаю, у "Ливерпуля" есть небольшое преимущество, потому что они уже играли в финале Лиги чемпионов против "Реала" в прошлом году. Обе команды хороши, но у "Ливерпуля" есть небольшое преимущество. Так или иначе это будет великолепный матч", - сказал он.

Как известно, в прошлогоднем финале "Ливерпуль" уступил в решающей встрече "Реалу" со счетом 1:3.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Челси" и "Арсенал" выдали феерический финал Лиги Европы.