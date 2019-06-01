"Ливерпуль" выиграл английскую битву в финале Лиги чемпионов

В финальном матче Лиги чемпионов, который проходил в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", "Ливерпуль" со счетом 2:0 обыграл "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" вел онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Ливерпуль".

Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте. После игры рукой в штрафной своей команды в исполнении Сиссоко в ворота "Тоттенхэм Хотспур" был назначен пенальти. Его уверенно реализовал Салах. А на 87-й минуте второй гол в ворота лондонской команды забил Ориги.

"Тоттенхэм Хотспур" - "Ливерпуль" - 0:2

Голы: Салах 2 (пен.); Ориги 87.

"Тоттенхэм Хотспур": Льорис, Триппьер, Вертонген, Алдервейрельд, Роуз, Сиссоко (Дайер, 74), Уинкс (Моура, 66), Алли (Льоренте, 81), Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум (Милнер, 62), Фабиньо, Фирмино (Ориги, 58), Мане (Гомес, 90), Салах.

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