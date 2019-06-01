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Яркая девушка в бикини - главная звезда финала Лиги чемпионов: опубликовано фото

суббота, 01 июня 2019, 23:16
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В эти минуты в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" проходит финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэм Хотспур". Не самую интересную игру в первом тайме разбавил интересный эпизод с участием эффектной красотки.

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - ЛИВЕРПУЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Так, во время матча на поле выбежала полуголая болельщица. Из-за этого матч пришлось остановить на несколько минут. Игра была продолжена после того, как девушку увели с поля.

Позже удалось установить имя этой болельщицы. Ею оказалась американская модель Кинси Волански, которая часто снимается для мужских журналов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что финалист ЛЧ может потерять солидную сумму в случае победы в турнире.

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