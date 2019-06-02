Английский фанат отметился странным поступком перед финалом Лиги чемпионов

Перед финальным матчем Лиги чемпионов между "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпулем" полицией Мадрида был задержан английский фанат, который занимался мастурбацией в общественном месте.

Об этом сообщает El Mundo.

По информации источника, 33-летний фанат занимался непристойным делом под одобрительные крики десятков других болельщиков. Однако такое поведение англичанина пришлось не по душе девушке из Италии, которая стала свидетельницей этого инцидента. Ею было сделано замечание. В ответ фанат ударил ее по лицу, из-за чего та упала и ударилась головой. Девушку пришлось доставить в медицинское учреждение, а англичанин был задержан полицией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" выиграл английскую битву в финале Лиги чемпионов.