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Месси, Роналду и другие: назван состав сборной Лиги чемпионов-2018/19

воскресенье, 02 июня 2019, 19:54
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УЕФА назвал список из 20 футболистов, которые вошли в символическую сборную Лиги чемпионов-2018/19. Победителем турнира стал "Ливерпуль", который в финале обыграл "Тоттенхэм" (2:0).

Об этом сообщает официальный Twitter Лиги чемпионов.

Больше всего игроков в состав команды делегировали "Ливерпуль" (6), "Аякс" (5) и "Тоттенхэм" (3).

Полностью состав выглядит так:

вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")

защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все - "Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Аякс"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм")

полузащитники: Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль"), Френки де Йонг, Душан Тадич (оба - "Аякс"), Мусса Сиссоко, Лукас Моура (оба – "Тоттенхэм"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Танги Ндомбеле ("Лион")

нападающие: Садио Мане ("Ливерпуль"), Давид Нерес, Хаким Зиеш (оба – "Аякс"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус").

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