Одного из лучших футболистов мира обвиняют в изнасиловании: детали дела

Футболиста сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймара обвинили в изнасиловании.

Об этом сообщает UOL Sport.

По информации источника, на футболиста написала заявление в полицию Сан-Паулу девушка, имя которой не называется. Известно, что инцидент случился 15 мая. Неймар познакомился с девушкой через Instagram, пара долгое время переписывалась. Бразилец помог девушке с финансами, чтобы она смогла прилететь к нему в Париж. Их встреча состоялась в отеле. По утверждениям девушки, футболист пребывал в состоянии алкогольного опьянения и силой заставил ее заняться любовью.

Сам Неймар и его отец уже опровергли обвинения. По их словам, секс произошел по обоюдному согласию. Полиция ведет расследование этого дела.

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