Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал Roland Garros

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко вышла в четвертьфинал престижного турнира Roland Garros.

В 1/8 финала Киченок и Остапенко противостояли представительнице Тайваня Шувей Се и чешке Барборе Стрыцовой. Встреча завершилась в двух сетах 7:5, 6:1. В следующем круге парного турнира Roland Garros украино-латвийский дуэт встретится с победителем пары Элиза Мертенс (Бельгия)/Арина Соболенко (Беларусь) - Дезире Кравчик (США)/Джессика Пегула (США).

Отметим, что сегодня в 19:15 свой матч 1/8 финала Roland Garros в паре с Эбигейл Спирс (США) сыграет сестра Людмилы Киченок - Надежда. Соперницами украино-американского дуэта будут Кирстен Флипкенс (Бельгия) и Юханна Ларссон (Швеция).

В первом круге турнира Надежда Киченок и Спирс обыграли первых сеянных на турнире Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии.

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