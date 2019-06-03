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Фонсека может возглавить европейский топ-клуб: в "Шахтере" дали ответ

понедельник, 03 июня 2019, 16:43
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Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека готов возглавить итальянскую "Рому".

Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на Affaritaliani.it.

По данным источника, руководство украинского клуба согласилось отпустить португальского специалиста в "Рому", которая предложила ему зарплату в размере двух миллионов евро в год. Контракт может быть подписан уже в ближайшие дни.

"Апостроф" обратился по этому поводу в "Шахтер", но в клубе заявили, что "слухи не комментируют".

Впрочем, по информации авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, фаворитом на пост главного тренера "Ромы" является наставник "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. Руководство римлян считает его приоритетным вариантом, так как он итальянец. Также боссам "волков" нравится, что Де Дзерби предпочитает атакующий стиль игры.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" с разгромом завершил триумфальный сезон.

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