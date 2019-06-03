Украина в блестящем стиле вышла в финал Мемориала Лобановского: видеообзор

Молодежная сборная Украины U21 в полуфинале Мемориала Лобановского разгромила национальную команду Кипра со счетом 3:0 и вышла в финал.

На 29-й минуте счет открыл Кожушко, который воспользовался ошибкой голкипера киприотов. В начале второго тайма игрок гостей Папамихаил срезал мяч в собственные ворота после прострела с фланга. Через некоторое время счет до крупного довел Топалов.

В финале сборная Украины, которую тренирует Руслан Ротань, встретится с командой Израиля. Матч состоится 5 июня.

Украина U21 - Кипр U21 - 3:0 (1:0)

Голы: Кожушко, 29, Папамихаил (аг), 46, Топалов, 57

Ранее украинцы лишь однажды становились победителями Мемориала Лобановского. Сборная Израиля трижды выигрывала турнир.

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Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что Украина уверенно вышла в 1/4 финала чемпионата мира.