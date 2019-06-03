"Заря" удивила назначением нового главного тренера

Новым главным тренером луганской "Зари" назначен Виктор Скрипник, который сменил ушедшего в отставку Юрия Вернидуба.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Специалист подписал с луганским клубом трехлетний контракт.

49-летний Скрипник ранее тренировал немецкий "Вердер" и латвийскую "Ригу". С последней украинский тренер сумел выиграть чемпионат и Кубок Латвии. В бытность футболистом он выступал за запорожский "Металлург", "Днепр" и "Вердер".

В завершившемся сезоне "Заря" финишировала на пятом месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиге. В следующем сезоне луганчане начнут свой путь в Лиге Европы с квалификационного раунда.

Ранее "Апостроф" сообщал, что главный тренер "Шахтера" может возглавить итальянский топ-клуб.