Появились странные детали сенсационного поражения Джошуа от "кабанчика"

Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа мог проиграть американцу Энди Руису по интересной причине.

Как выяснили источники издания World Boxing News, британского боксера отправили в нокдаун во время подготовки к бою с американцем.

"Постарался" спарринг-партнер Джошуа Джоуи Давейко.

По данным источника, на бой с Руисом Джошуа вышел с синяком на лице, который он получил в ходе спарринга.

Промоутер британца Эдди Хирн уже заявил, что команда боксера готова активизировать опцию реванша против Руиса, которому Джошуа проиграл в минувшие выходные.

Напомним, что поражение от Руиса стало первым в карьере британского боксёра.

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