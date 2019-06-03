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Усик назвал причину позорного поражения боксера, избившего Кличко

понедельник, 03 июня 2019, 09:22
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Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO, WBC, IBF Александр Усик дал свою оценку нашумевшему поединку между Энди Руисом и Энтони Джошуа.

ДЖОШУА - РУИС: ВИДЕООБЗОР БОЯ

Как известно, в этом бою неожиданную победу одержал мексиканский боксер, который нокаутировал Джошуа.

"Я не знаю как это комментировать но это было что-то. Внезапная смена соперников оказала психологическое влияние на Джошуа. Это является фактом.

ДЖОШУА - РУИС: ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

Думаю он легко победит в следующем бою", - сказал непобедимый украинский боксер.

Напомним, что Джошуа является обидчиком легендарного украинского боксера Владимира Кличко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что английский фанат отметился странным поступком перед финалом Лиги чемпионов.

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