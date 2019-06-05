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Экс-футболист "Шахтера" удивил рассказом о состоянии "Донбасс Арены"

среда, 05 июня 2019, 12:25
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Бывший игрок "Шахтера", а ныне тренер ДЮСШ "Шахтера" Алексей Бахарев рассказал, в каком состоянии сейчас находится стадион клуба "Донбасс Арена" в Донецке.

Слова Бахарева приводит "Матч ТВ".

"Рядом с "Донбасс Ареной" рвалось, а так вроде она стоит. Волной повредило одну часть, но стадион в принципе живой, надо его чистить, отмывать. Требуются серьезные вложения. Но новая власть пока арену не трогает. Музей только открыли. Нет-нет, да и заглянут посетители. Я детей тоже водил. Прошелся, посмотрел. Поле убитое, там лисы живут. Норы роют, на солнышке греются. Четыре штуки. Никак вывести их не могут. А может, не пытаются", - сказал Бахарев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины удивил выступлением перед командой.

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