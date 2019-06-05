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Игрок сборной Украины удивил выступлением перед командой: видео

среда, 05 июня 2019, 10:31
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Довызванный в сборную Украины голкипер "Александрии" Юрий Панькив спел "песню новичка" в расположении национальной команды на ее базе в Харькове.

Удивительным стало то, что до последнего времени игроки, получившие первый вызов в сборную, исполняли преимущественно российские композиции, а 34-летний вратарь спел песню "Ехали казаки" группы "Тень солнца". Вот как все происходило:

Отметим, что в своей карьере Панькив поиграл за "Карпаты", "Галичину-Карпаты", "Энергетик" (Бурштын), "Газовик-Скалу", "Львов", "Десну", "Ниву" (Тернополь), "Арсенал" (Киев), "Металлург" (Донецк), "Сталь" (Каменское).

В пятницу, 7 июня, во Львове сборная Украины сыграет отборочный матч Чемпионата Европы 2020 года с Сербией. В понедельник, 10 июня, команда Андрея Шевченко там же будет принимать Люксембург.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины понесла огромную потерю перед 1/4 финала чемпионата мира.

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