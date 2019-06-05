Федерер - Надаль: прогноз букмекеров

В пятницу, 7 июня, в полуфинале Roland Garros встретятся швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. Встреча одних из главных претендентов на победу в турнире начнется в 14:00.

ФЕДЕРЕР - НАДАЛЬ: ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ



Безоговорочным фаворитам предстоящего противостояния, по версии букмекеров, является Надаль. Победа испанского теннисиста оценивается коэффициентом в 1,15. На выигрыше Федерера можно заработать 5,5 гривны с поставленной одной.

В четвертьфинале турнира Федерер в четырех сетах обыграл соотечественника Станисласа Вавринку, а Надаль за три сета разобрался с представителем Японии Кэем Нисикори.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка вышла в четвертьфинал Roland Garros.