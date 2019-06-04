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Сборная Украины понесла огромную потерю перед 1/4 финала чемпионата мира

вторник, 04 июня 2019, 15:07
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Вратарь сборной Украины Андрей Лунин больше не сыграет на чемпионате мира U20 и в ближайшее время присоединится к главной команде, которой предстоят матчи отборочного турнира Евро-2020.

Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

"Продолжать работать и верить. Спасибо команда за это время, победы и эмоции. Удачи и хорошая подготовка, чтобы сделать все для полуфинала", - написал Лунин.

Также эту информацию подтвердил главный тренер сборной Андрей Шевченко.

"Очень важно, чтобы наша молодежка сыграла хорошо. Он игрок основного состава, очень важный для них. Но он вернется сразу же после игры с Панамой. Это максимум, что мы могли сделать", - сказал Шевченко.

Напомним, что в 1/4 финала сборная Украины U20 сыграет с Колумбией. Матч состоится 7 июня и начнется в 16:30.

Основной сборной Украины предстоят матчи отбора Евро-2020 с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина в блестящем стиле вышла в финал Мемориала Лобановского.

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