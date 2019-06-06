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Бегу открывать шампанское: болельщики с юмором отреагировали на назначение тренера "Динамо"

четверг, 06 июня 2019, 19:53
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Болельщики киевского "Динамо" негативно отреагировали на новость о том, что главным тренером команды останется Александр Хацкевич.

Украинский клуб подписал новый контракт с белорусским специалистом на два года.

"Прям бегу открывать шампанское", "Иностранный тренер же", "фух. уговорили таки Хацкевича. Григорий Михайлович попытался включит в договор обязательство по выходу в ЛЧ, но Хацкевич его сразу поставил на место. с тренером с мировым именем так не разговаривают. он ничего не обязан никому гарантировать и обещать", "И Сидор кОпитанить дальше будет", "Адекватные болельщики готовы закончить боление", "Публичный отказ от каких-либо претензий на какие-либо трофеи", "Дебилы... а была надежда, что чудо произойдёт. Полное уничтожение клуба(((", "У кротов сегодня праздник!", "Вот и все. Кина не будет. Всем молодым игрокам Динамо, советую не продлевать контракты и валить за границу. Так и буде Мой Клуб прошибать на вторых ролях...перспектив не видно!", "Не лиги чемпионов, не чемпионства, не кубка, не игры, не будет. Пусть Суркис с Хацкевичем такой футбол сами смотрят и ходят на стадион", "Забью я, походу, на этот футбол... Зато больше свободного времени будет для других "радостей", - пишут пользователи.

45-летний Хацкевич тренирует "Динамо" с 2017 года. Под его руководством киевляне становились обладателями Суперкубка Украины, дважды завоевывали серебряные медали чемпионата Украины, а также выходили в финал национального кубка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" объявило о первом летнем трансфере.

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