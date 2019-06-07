Украина - Сербия: видео голов

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Украина - Сербия.

На 26-й минуте счет в матче открыл Цыганков, замкнув передачу с фланга в исполнении Караваева. Через две минуты Цыганков оформил дубль, блестящим ударом с 25 метров отправив мяч в верхний угол ворот гостей. В самом начале второго тайма Малиновский отпасовал на угол штрафной на Коноплянку, который сместился в центр и точно пробил в дальний угол. Четвертый гол после прострела Караваева забил Яремчук. Окончательный счет установил Коноплянка, который точно пробил с 16 метров.

УКРАИНА - СЕРБИЯ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА



Украина - Сербия - 5:0 (2:0)

Голы: Цыганков (26, 28), Коноплянка (46, 75), Яремчук (59)