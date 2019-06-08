Бразилия нервно курит: соцсети ярко отреагировали на разгромную победу Украины

В социальных сетях продолжают обсуждать триумф национальной сборной Украины в матче с командой Сербии в отборе Евро-2020. Украины забили в ворота сербской сборной пять безответных мячей и стали настоящими героями для своих поклонников.

В сети оставляют тысячи комментариев, в которых болельщики хвалят главного тренера сборной Андрея Шевченко и всю команду в частности.

Люди пишут, что давно не видели такого футбола в исполнении любимой команды.

"Лучшая игра сборной за всё время. Никогда бы не подумал, что мы можем обыграть сербов 5:0. Главное теперь - сохранить такой же настрой на Люксембург, очки не пахнут. Ну и спасибо за этот матч, пацаны!" - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шевченко прокомментировал фантастическую победу Украины в отборе Евро-2020.