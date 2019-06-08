Шевченко прокомментировал фантастическую победу Украины в отборе Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко расхвалил свою команду после разгромной победы над Сербией (5:0) в матче отбора Евро-2020.

По словам наставника, футболистов сборной переполняют эмоции.

"Сербы играли в три защитника, мы успели перестроиться. Мы плодотворно поработали на сборах — прежде всего над физической подготовкой. Физическая готовность в этой встрече решила все. Особенно это было важно для тех ребят, у которых давно завершился чемпионат. Евгений Коноплянка отлично подготовился и провел замечательную игру", - сказал он.

По словам Шевченко, Украина также настроена на победу и в матче с Люксембургом.

"У нас есть два дня на подготовку. Если смогут восстановиться те исполнители, которые сегодня выходили на поле, они будут играть. Если нет — будет ротация", - добавил наставник.

Ранее "Апостроф" сообщал, что определился соперник сборной Украины в полуфинале чемпионата мира.