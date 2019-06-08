Футболисты сборной Украины раскрыли секрет феноменальной победы над Сербией

Игроки национальной сборной Украины по футболу пообщались с журналистами после триумфа над Сербией (5:0) в матче отбора на Евро-2020.

Футболисты в один голос расхвалили главного тренера команды Андрея Шевченко. По их мнению, именно наставник помог добиться такой яркой победы.

Так, главный герой встречи Евгений Коноплянка заявил, что команда выполнила установку тренера и добыла желаемую победу.

"Мы выполняли план на игру, который выбрали наши тренеры. Мы чувствовали друг друга. Понимали, что если на поле кто-то опускается, то нужно подниматься. Здесь как в танцах – необходимо было чувствовать партнера. Он очень хорошо нас мотивировал. Да мы и сами все понимали. Завелись с первых минут и контролировали игру", - сказал он.

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко отметил, что важную роль сыграл первый мяч в ворота сербов.

"В целом контролировали всю игру, не дали ничего создать сопернику. Думаю, первый гол придал нам уверенности", - сказал футболист.

Хавбек сборной Украины Александр Караваев заявил после матча, что Шевченко сумел мотивировать команду.

"Речь, которую сказал перед матчем Шевченко в раздевалке, нас так завела. Я после игры просто получил удовольствие, безумно приятные эмоции", - отметил игрок.

Ранее "Апостроф" сообщал, что соцсети ярко отреагировали на разгромную победу Украины.